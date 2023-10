Sechs Dresdner Kitas vor dem Aus! Eltern und Erzieher entsetzt

Die Mamas Gina Rühle (32) und Vera Popp (39), mit Töchterchen Anna (2) und Sohn Valentino (9), wollen um den Fortbestand der Leubener Container-Kita kämpfen. © Thomas Türpe

Seit nunmehr zehn Jahren steht das Container-Ensemble. Partystimmung ob des Jubiläums mag jedoch nicht aufkommen.

"Im Februar kam von der Stadt die Nachricht, dass der Betrieb zum Schuljahr 2026/2027 eingestellt wird. Die Baugenehmigung wird nicht verlängert", erklärt Gina Rühle (32).

Die Mama bringt ihre beiden Töchter (3, 4) gerne an die Jessener Straße, kommt jeden Morgen aus Laubegast. "Das Team hier ist einfach klasse. Viele der Mitarbeiterinnen sind von Anfang an dabei, es herrscht ein familiäres Gefühl wie von zu Hause", so Rühle. "Die Betreuung ist top, das Personal hervorragend qualifiziert."

Die elf Räume wurden von den 21 Mitarbeitern mit viel Herzblut eingerichtet, baulich ist die Kita in einem guten Zustand. Und auch der grüne Außenbereich und die Spielgeräte bieten vor dem Hintergrund der Leubener Platte viel Grund zur Freude.