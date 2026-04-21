Sensation am Flughafen: Riesenvogel mit Sonderlackierung gelandet, vier A380 in Dresden!

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Am Dienstagabend befanden sich erstmals vier A380-Maschinen gleichzeitig auf dem Gelände des Dresdner Flughafens. Planespotter konnten eine Landung miterleben.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Das gab's noch nie am Dresdner Flughafen: Am Dienstagabend befanden sich erstmals vier A380-Maschinen gleichzeitig auf dem Gelände. Sogenannte Planespotter (leidenschaftliche Hobbyfotografen) konnten die Ankunft eines ganz besonderen Riesenvogels bei einer Tour und an den Zäunen hautnah miterleben.

Pünktlich erreichte am Dienstagabend der Jubiläums-A380 der Lufthansa den Dresdner Flughafen.
Pünktlich erreichte am Dienstagabend der Jubiläums-A380 der Lufthansa den Dresdner Flughafen.  © Thomas Türpe

Es war kurz vor 18.15 Uhr, als Airbus "Mike-Hotel" mit einer Sonderlackierung zu "100 Jahre Lufthansa" aus München pünktlich in Dresden landete. Rund 6000 Leute verfolgten das Manöver über das Tracking-Portal "Flightradar24".

Das Flugzeug war tags zuvor noch mit Passagieren von Los Angeles (USA) in Richtung bayrische Hauptstadt unterwegs. Nun bleibt der Superjumbo für circa zwei bis drei Monate erstmal am Boden.

Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) sind beauftragt, ein "Retrofit" bei allen acht A380 der Lufthansa durchzuführen. "Dabei wird die Business-Class umgebaut", erklärt Sprecherin Anne Schneider (50) gegenüber TAG24. Auch würde eine Routine-Wartung stattfinden.

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Für "Mike-Charly" sind diese Arbeiten bereits abgeschlossen. Die Maschine des deutschen Luftfahrtkonzerns ist bereits seit Anfang Februar in Dresden und macht sich am Abend rund eine Stunde nach der Ankunft des Jubiläumsfliegers wieder auf den Weg nach München.

Ein XXL-Kranich schmückt den Superjumbo.
Ein XXL-Kranich schmückt den Superjumbo.  © Thomas Türpe
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Mit Leitern versuchten Planespotter, ein gutes Foto zu bekommen.
Mit Leitern versuchten Planespotter, ein gutes Foto zu bekommen.  © Thomas Türpe
EFW-Sprecherin Anne Schneider (50) äußerte sich zum Anlass des Fluges.
EFW-Sprecherin Anne Schneider (50) äußerte sich zum Anlass des Fluges.  © EFW

Derzeit soll sich noch jeweils ein Megaliner von Qantas Airways (Kennzeichen VH-OQI) und eines mysteriösen Betreibers - laut "aerotelegraph" ein britischer Unternehmer aus der Kreuzfahrtbranche - in Dresden aufhalten. "In unsere Hangars passen zwei A380. Außerdem gibt es Stellplätze im Außenbereich", sagt die EFW-Sprecherin.

Titelfoto: Thomas Türpe

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