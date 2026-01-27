In auffälligem Orange: Deshalb stehen auf neuem Gelände in Dresden jetzt Container

Auf dem Gelände eines Beruflichen Schulzentrums in Dresden stehen nun mehrere orange Sondercontainer. Sie sollen einen praktischen Nutzen erfüllen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Sie sind ein optischer Hingucker: Auf dem Gelände des neuen Beruflichen Schulzentrums (BSZ) für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe" an der Freiberger Straße stehen nun mehrere orange Sondercontainer. Sie sollen nicht nur zum Erscheinungsbild der Bildungseinrichtung passen, sondern auch einen praktischen Nutzen erfüllen.

Ein Lkw-Ladekran platzierte die umgebauten Seecontainer auf dem Areal des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe".
Ein Lkw-Ladekran platzierte die umgebauten Seecontainer auf dem Areal des Beruflichen Schulzentrums für Wirtschaft "Franz Ludwig Gehe".  © SBO

So sind die eigentlichen Frachtbehälter zu Lagerräumen für Sportgeräte, einem "grünen Klassenzimmer" für naturnahen Unterricht sowie überdachten Pausenunterständen umfunktioniert worden.

Verantwortlich dafür waren die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe. "Der komplette Umbau erfolgte im Hafen Riesa. Anschließend wurden die Container zum Zielort in Dresden transportiert und mithilfe eines Ladekrans fachgerecht aufgestellt", erklärte Sprecherin Mandy Hofmann (39).

Mit dem Projekt habe man die Stärken des Unternehmens als "Container-Allrounder" zeigen wollen.

Das Portfolio umfasse Reparaturen und Reinigungen, aber auch individuelle Spezialanfertigungen und Umbauten sowie den Handel und Verkauf.

Die einstigen Frachtbehälter besitzen nun neue Funktionen.
Die einstigen Frachtbehälter besitzen nun neue Funktionen.  © BSZ
Mit Sitzbänken und Tischen versehen lässt sich hier die Pause verbringen oder auch Unterricht im Freien abhalten.
Mit Sitzbänken und Tischen versehen lässt sich hier die Pause verbringen oder auch Unterricht im Freien abhalten.  © BSZ

Im Oktober startete im BSZ der Lehrbetrieb. Wegen noch laufender Bauarbeiten waren Sorgen um die Schülersicherheit laut geworden.

