Morgendlicher Feueralarm in der Dresdner Südvorstadt: Was war da los?

Dresden - Am Mittwochmorgen ertönten Sirenen in der Dresdner Südvorstadt.

Kurz nach dem Ertönen des Alarms in der Dresdner Südvorstadt konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf dem Campus der TU Dresden zu einem Feueralarm.

Das betroffene Gebäude war der Trefftz-Bau am Zelleschen Weg, direkt neben der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).