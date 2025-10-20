Neues Flugziel ab Dresden: Direktverbindung bleibt über Winter hinaus bestehen

Ab dem 10. Dezember steht mit der italienischen Stadt Bozen ein neues Flugziel auf der Anzeigetafel am Dresdner Flughafen. (Archivbild) © Norbert Neumann

Im Winterflugplan ist die Direktverbindung Dresden-Bozen (Südtirol) ab dem 10. Dezember bereits verfügbar. Seit Freitag ist klar, dass die "Ötzi-Stadt" auch darüber hinaus angesteuert werden wird.

"Nach Ankündigung der Verbindung Dresden-Bozen im Winterflugplan 2025/26 freuen wir uns, mitteilen zu können, dass SkyAlps die Flüge nun auch im Sommerflugplan 2026 fortführen wird", schrieb der Dresdner Flughafen in einer Mitteilung.

Diese Verlängerung sei ein Zeichen für das "wachsende Interesse an touristischen wie geschäftlichen Reisen zwischen beiden Regionen", hieß es weiter.

Buchbar sind die rund eineinhalb Stunden langen Flüge über die Website der Airline "SkyAlps". Der Preis liegt bei mindestens 158,55 Euro.