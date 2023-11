Soko-Experten üben Ernstfall mit Dresdner Schülern: "Lassen Sie mich in Ruhe!"

Den Bösewicht spielt Kommissar Zucker. "Stellt Euch bitte vor, ich wäre 18 und hätte keine Uniform an", sagt er und geht durch die Stuhlreihen, den Blick von einem Schüler zum anderen wandernd - und dann zielstrebig in die letzte Reihe neben Clara.

Zwei Schüler und eine Klassenkameradin der 5D nehmen in der ersten Reihe Platz, Clara (10) in der letzten.

Laut, aber auch konkret um Hilfe zu rufen, ist eine der wichtigsten Lehren. © Norbert Neumann

Clara schreit zwar "Stopp!" und "Lassen Sie mich in Ruhe!", doch in den ersten Reihen greift niemand ein. "Immer Leute konkret um Hilfe ansprechen", rät Hauptkommissarin Kirstin Ilga (44).

Beim zweiten Versuch helfen die Mitschüler zwar, kommen aber zu nah an den Täter: gefährlich, lieber einen Erwachsenen hinzuziehen, die Polizei rufen und immer auf Abstand achten.

"Ich habe so etwas noch nicht erlebt", sagt Clara nach der Übung. "Ich hatte da schon ziemlich Angst. Wir hatten in der vierten Klasse schon mal so ein Training, aber nicht so konkret."

Auch Emely (11), die später das Opfer spielt, lernt noch etwas: "Wir sind das mit meinen Eltern auch schon durchgegangen, weil da in Prohlis etwas passiert war."