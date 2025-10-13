Sorgen um die Volkshochschule: Mietkosten könnten sich verdoppeln

Dresden - Sorge um Dresdens traditionsreichste Institution der Erwachsenenbildung: Der Volkshochschule (1919 gegründet) drohen erhebliche Mietsteigerungen am Stamm-Domizil an der Annenstraße (Wilsdruffer Vorstadt). Um den Betrieb zu sichern, hat sich jetzt ein neues Bündnis im Stadtrat formiert.

Toller Standort für die VHS an der Annenstraße: Wegen steigender Mietkosten soll die Stadt einen Ankauf der Immobilie (gehört einem Unternehmer) prüfen. © Thomas Türpe

Groß war die Freude an der VHS, als man 2017 vom Schilfweg in Seidnitz an den gut erreichbaren Standort in der Innenstadt umziehen konnte.

Ein Vorteil auch für die 800 Dozenten und 45.000 Lernenden, welche bei über 3600 Kursen pro Jahr mitmachen. Doch trotz städtischer Zuschüsse (über 1,7 Millionen Euro jährlich) für den gemeinnützigen Verein plagen akute Zukunftssorgen.

"Nach Auslaufen des aktuellen Mietvertrags ist eine Verlängerung nur zu deutlich gestiegenen Konditionen möglich. Damit ist die VHS künftig erheblich höheren Mietbelastungen ausgesetzt", teilt die CDU mit.

Nach TAG24-Informationen droht sich die Kaltmiete ab 2027 auf dann 16 Euro pro Quadratmeter annähernd zu verdoppeln.



Die CDU schlägt zusammen mit SPD, Grünen, FDP/FB und Linken vor, OB Dirk Hilbert (53, FDP) einen Ankauf des Gebäudes durch die kommunale STESAD prüfen zu lassen.