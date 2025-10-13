Schaum-Brunnen am Albertplatz: Was war hier los?

Dresden - Am Albertplatz erlaubten sich Unbekannte am Wochenende einen "Scherz". Sie ließen einen der Zwillingsbrunnen in der Neustadt schäumen - vermutlich mit Wasch- oder Spülmittel.

Der Schaum musste professionell entfernt werden. © Max Patzig

Betroffen war der Brunnen "Stürmische Wogen", der an der Haltestelle in Richtung Altstadt zu finden ist.

Stadt-Sprecher Alexander Buchmann (38) teilte auf TAG24-Anfrage mit: "Am frühen Sonnabendmorgen wurde die Verunreinigung von Mitarbeitenden des Regiebetriebs Zentrale Technische Dienstleistungen festgestellt und umgehend durch Zugabe eines sogenannten 'Entschäumers' behoben. Dieser sorgt dafür, dass der Schaum verschwindet und der Brunnen wieder normal läuft."

Am Sonntag war der Schaum allerdings immer noch zu sehen.