Später als sonst: Neue Eiszeit in Dresden geht los

Am Mittwoch konnten bereits angehende Eiskunstläufer und Eishockey-Spielerinnen heimischer Vereine die Kufen schwingen: So auch Emilie (5, v.l.) Estella (7) und Gordej (4). © Norbert Neumann

Wegen der lange sommerlichen Temperaturen verzögerte sich der alljährliche Eisspaß um zwei Wochen.

"Jetzt laufen 19 Wochen, in denen wir alle drei Eisflächen anbieten können", so Hallenmanager Steffen Baronick (45). "Das sind über 7000 Quadratmeter, davon allein 4500 unter freiem Himmel."

Den Allzeit-Rekord von 107.800 Besuchern aus dem letzten Jahr will Baronick in diesem Jahr knacken. "Wir sehen das als Ansporn und Ziel, in dieser Saison noch mehr Dresdner und Dresdnerinnen übers Eis zu schieben" erklärt er lachend.

Damit sich bei all dem Spaß niemand in die Quere kommt, ist der Nachmittag unter der Woche stets für die Trainings, Wettkämpfe und Heimspiele der Profisportler reserviert.

Dabei heißt es: Früh übt sich! Die jüngsten Sportler und Sportlerinnen sind gerade mal 5 Jahre alt. "Ich mache das schon seit ich 3 bin", erzählt Eishockey-Spielerin Emilie (5) stolz. Auch ihre Mama freut sich: "Es macht immer viel Spaß, mit den Eltern am Rand zu stehen und die Kinder mit einem Glühwein in der Hand zu beobachten."

Alle Nicht-Profis dürfen wochentags von 10 bis 15 Uhr und von 20 bis 22 Uhr ran. Am Wochenende ist das Eis stets für alle geöffnet und das ist auch wichtig, denn kaum ein Event kam so gut an, wie die Eisdisco am Samstag. Über 16.000 Partylustige zählte die Veranstaltungs-Reihe im vergangenen Jahr.