Dresdner St. Joseph-Stift zu bestem Krankenhaus in Sachsen gekürt
Dresden - Das christliche Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift wurde erneut zum besten Krankenhaus Sachsens gewählt.
Wie aus der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts hervorgeht, zählt das St. Joseph-Stift auch in diesem Jahr zu den besten Krankenhäusern Deutschlands.
In der Kategorie "150 bis unter 300 Betten" erreichte die Klinik 91,2 von 100 Punkten und ist damit erneut das bestplatzierte Krankenhaus Sachsens in dieser Größenklasse.
Bereits seit der ersten Auflage der Studie im Jahr 2018 gehört das christliche Krankenhaus zu den Spitzenreitern, wie Pressesprecherin Claudia Weinhold mitteilt.
Ausschlaggebend sind nach Angaben des F.A.Z.-Instituts sowohl objektive Qualitätskriterien als auch die Erfahrungen von Patienten.
Laut eigenen Angaben setzt das St. Joseph-Stift auf "hohe medizinische und pflegerische Qualität verbunden mit einer christlich geprägten Haltung und menschlicher Zuwendung".
Zu den besonderen Schwerpunkten gehören sechs zertifizierte Zentren für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie, Endoprothetik, Brust- und Darmkrebs, Geburtshilfe sowie Geriatrie. Darüber hinaus verfügt das Krankenhaus über ein Palliativzentrum und das zum Haus gehörende Marien-Hospiz, das schwerstkranke Menschen am Lebensende begleitet.
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St. Joseph-Stift in Dresden sieht die Ehrung als Ansporn
Geschäftsführer Viktor Helmers zeigte sich über die erneute Auszeichnung erfreut. "Dass wir erneut als bestes Krankenhaus Sachsens in unserer Größenklasse ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und erfüllt mich mit Stolz", so Helmers.
Er ergänzt: "Das Ergebnis bestätigt, dass unser Weg richtig ist: Wir verbinden eine hohe medizinische und pflegerische Qualität mit einer Versorgung, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht."
Sein Dank gelte den Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz und hohe Fachlichkeit die Auszeichnung erst möglich machten.
Gleichzeitig sieht das Krankenhaus die Ehrung als Ansporn. "Unser Anspruch bleibt, unseren Patientinnen und Patienten auch künftig eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau zu bieten: kompetent, menschlich und wirtschaftlich verantwortungsvoll", so Helmers.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, St. Joseph-Stift