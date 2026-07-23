Dresdner St. Joseph-Stift zu bestem Krankenhaus in Sachsen gekürt

Dresden - Das christliche Dresdner Krankenhaus St. Joseph-Stift wurde erneut zum besten Krankenhaus Sachsens gewählt.

Wie aus der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts hervorgeht, zählt das St. Joseph-Stift auch in diesem Jahr zu den besten Krankenhäusern Deutschlands. © Eric Münch

Wie aus der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts hervorgeht, zählt das St. Joseph-Stift auch in diesem Jahr zu den besten Krankenhäusern Deutschlands.

In der Kategorie "150 bis unter 300 Betten" erreichte die Klinik 91,2 von 100 Punkten und ist damit erneut das bestplatzierte Krankenhaus Sachsens in dieser Größenklasse.

Bereits seit der ersten Auflage der Studie im Jahr 2018 gehört das christliche Krankenhaus zu den Spitzenreitern, wie Pressesprecherin Claudia Weinhold mitteilt.

Ausschlaggebend sind nach Angaben des F.A.Z.-Instituts sowohl objektive Qualitätskriterien als auch die Erfahrungen von Patienten.

Laut eigenen Angaben setzt das St. Joseph-Stift auf "hohe medizinische und pflegerische Qualität verbunden mit einer christlich geprägten Haltung und menschlicher Zuwendung".

Zu den besonderen Schwerpunkten gehören sechs zertifizierte Zentren für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie, Endoprothetik, Brust- und Darmkrebs, Geburtshilfe sowie Geriatrie. Darüber hinaus verfügt das Krankenhaus über ein Palliativzentrum und das zum Haus gehörende Marien-Hospiz, das schwerstkranke Menschen am Lebensende begleitet.