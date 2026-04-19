Stadt kündigt an: In diesem Tunnel muss Verkehr eingeschränkt werden

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Verkehrseinschränkungen angekündigt! Ab Dienstag finden Wartungsarbeiten in einem Dresdner Tunnel statt.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Verkehrseinschränkungen angekündigt! Ab Dienstag finden Wartungsarbeiten im Waldschlößchen-Tunnel statt.

Der Waldschlößchen-Tunnel ist ab Dienstag von Wartungsarbeiten betroffen. (Archivfoto)
Der Waldschlößchen-Tunnel ist ab Dienstag von Wartungsarbeiten betroffen. (Archivfoto)  © Thomas Türpe

So müssen eine Woche lang die sicherheitstechnischen Einrichtungen – etwa die Brandmeldeanlage, Notrufsäulen sowie Verkehrssteuerung – überprüft werden, wie das Dresdner Rathaus mitteilte.

"Außerdem werden Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, an der Entwässerungsanlage, den Tunnelwänden und Notgehwegen ausgeführt", hieß es.

Die Folge: Am Dienstag und Mittwoch wird zunächst die Weströhre (Richtung Waldschlößchenbrücke), von Donnerstag bis Freitag dann die Oströhre (Richtung Stauffenbergallee) voll gesperrt.

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"Die Verkehrsführung erfolgt in der jeweils freigegebenen Röhre in beiden Richtungen", so die Stadtverwaltung. Am 27. April (Montag) sei zudem die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke von 20 Uhr bis etwa 22.15 Uhr dicht.

Anschließend könne ab 22.30 Uhr bis 5 Uhr die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße (stadtauswärts) nicht genutzt werden. Die Gesamtkosten der Arbeiten würden sich auf rund 50.000 Euro belaufen.

Titelfoto: Thomas Türpe

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