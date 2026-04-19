Stadt kündigt an: In diesem Tunnel muss Verkehr eingeschränkt werden

Dresden - Verkehrseinschränkungen angekündigt! Ab Dienstag finden Wartungsarbeiten im Waldschlößchen-Tunnel statt.

Der Waldschlößchen-Tunnel ist ab Dienstag von Wartungsarbeiten betroffen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

So müssen eine Woche lang die sicherheitstechnischen Einrichtungen – etwa die Brandmeldeanlage, Notrufsäulen sowie Verkehrssteuerung – überprüft werden, wie das Dresdner Rathaus mitteilte.

"Außerdem werden Reinigungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung, an der Entwässerungsanlage, den Tunnelwänden und Notgehwegen ausgeführt", hieß es.

Die Folge: Am Dienstag und Mittwoch wird zunächst die Weströhre (Richtung Waldschlößchenbrücke), von Donnerstag bis Freitag dann die Oströhre (Richtung Stauffenbergallee) voll gesperrt.

"Die Verkehrsführung erfolgt in der jeweils freigegebenen Röhre in beiden Richtungen", so die Stadtverwaltung. Am 27. April (Montag) sei zudem die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke von 20 Uhr bis etwa 22.15 Uhr dicht.