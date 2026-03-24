Stadt lässt Augustusbrücke prüfen: Verkehrs-Einschränkungen erwartet

Dresden - Die planmäßige Hauptprüfung der Augustusbrücke in Dresden steht bevor! Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Ab Mittwoch werden Experten die Bögen der Augustusbrücke näher unter die Lupe nehmen. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Stadt mitteilte, werden von Mittwoch bis Freitag zunächst die Bögen über der Elbe mittels eines Schubschiffs und Hubsteigers begutachtet. In der darauffolgenden Woche seien dann die weiteren Bögen dran, wofür ebenfalls ein Hubsteiger zum Einsatz komme.

"Dabei erfolgt eine handnahe Kontrolle der Brückenkonstruktion. Geprüft werden die Brückenbögen aus Beton sowie die Verblendungen und Brüstungen aus Sandstein auf Risse, Abplatzungen, Fehlstellen sowie Durchfeuchtungen", heißt es.

Während der Arbeiten über dem Terrassenufer und Elberadweg werde der Verkehr "kurzzeitig" umgeleitet. "Bei den übrigen Bögen gibt es keine Verkehrseinschränkungen."

Fußgänger und Radfahrer seien generell nicht betroffen.