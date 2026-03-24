Schluss mit Grau: Tierische Wand in der Neustädter Kita

Vor wenigen Monaten war sie "grau, trist und alles andere als kinderfreundlich" - jetzt strahlt die Lärmschutzwand der Neustädter Kita "Marta" in bunten Farben!

Von Benjamin Schön

Dresden - Noch vor wenigen Monaten war sie "grau, trist und alles andere als kinderfreundlich" - jetzt strahlt die Lärmschutzwand der Neustädter Kita "Marta" in bunten Farben!

Teresa Herrmann (35) und Vincent Enders (33) freuen sich über das gelungene Projekt.
Teresa Herrmann (35) und Vincent Enders (33) freuen sich über das gelungene Projekt.  © Petra Hornig

Dank Spenden und viel Engagement konnte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden.

3900 Euro wurden gebraucht, 3000 kamen über GoFundMe zusammen. Der Rest wurde noch beim Sommerfest gesammelt.

Sogar Firmen und ein Elternteil unterstützten großzügig. Und wie kommt die neue Wand an? "Die Kinder finden das cool", sagt Kita-Leiterin Teresa Herrmann (35). "Es gibt viel zu entdecken."

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Besonders schön: Die Kids durften selbst mitentscheiden, welche Tiere auf die Wand kommen. So zieren jetzt unter anderem Vögel und Mäuse die Wand.

An mehreren Bereichen wurde die graue Wand verschönert.
An mehreren Bereichen wurde die graue Wand verschönert.  © Petra Hornig
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Solche Motive von Künstler Robert Richter dürfen die Kinder jetzt bestaunen.
Solche Motive von Künstler Robert Richter dürfen die Kinder jetzt bestaunen.  © Petra Hornig

Auch bei der Gestaltung wurde bewusst an die Kleinen gedacht: "Der Künstler hat kindliche Motive wie Papierflieger oder Papierboote gezielt eingebaut", so Vincent Enders (33), stellvertretende Kita-Leitung.

Titelfoto: Petra Hornig

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