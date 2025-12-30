Gastro-Geschwister verschenken Essen: Das ist der Grund

Dresden - Am 1. Januar wird die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Davon profitieren die Gäste, die bei den Geschwistern Sebastian Böhme (39) und Josefine Persing-Böhme (35) einkehren. In deren Dresdner und Radebeuler Lokalen gibt es zumindest für einen beschränkten Zeitraum echte Schlemmerschnäppchen.

Josefine Persing-Böhme (36) bietet Kindergerichte für kleine Gäste bis 7 Jahre gratis an. © Steffen Füssel

"Auch wenn wir die Entlastung durch die Steuersenkung nicht eins zu eins weitergeben können, möchten wir das Essengehen wieder für mehr Menschen möglich machen", sagt Josefine Persing-Böhme.

In der Radebeuler "Lößnitztalschänke" essen Kinder (bis 7 Jahre) aus der Kinderkarte (vorerst) bis Ende Februar gratis.

Das Angebot gilt für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder, mittwochs bis freitags ganztags (ab 11 Uhr) und sonntags ab 17 Uhr. "Eine Verlängerung könnten wir uns vorstellen", stellt Sebastian Böhme in Aussicht.

Im Striesener Restaurant "Stresa" auf der Augsburger Straße gibt es dienstags, mittwochs und donnerstags (ab 17 Uhr) zehn Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.