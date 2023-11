16.11.2023 16:45 927 Stradivarius eröffnet in Dresden: Neuer Mode-Laden in der Centrum Galerie

In der Dresdner Centrum Galerie hat am Donnerstag Stradivarius eröffnet - die erst zweite Filiale in Deutschland.

Von Linda Drewanz

Dresden - Knapp ein halbes Jahr nach Beginn der Umbauarbeiten hat am Donnerstag die spanische Modekette Stradivarius in der Dresdner Centrum Galerie eröffnet. Am Donnerstag eröffnete die zweite Stradivarius-Filiale in Deutschland. © Max Patzig Um Punkt 10 Uhr wurde das Band vor dem Laden, wo vorher das ebenfalls spanische Mode-Label Mango sein Geschäft hatte, von den Mitarbeiterinnen durchgeschnitten. Die ersten Kundinnen durchstöberten bereits die Kollektionen. Angeboten werden Damen-Kleidung, Accessoires und Schuhe. Eröffnungsangebote gibt es allerdings keine. Der Laden wirkt durch seine LED-Beleuchtung hell und freundlich. 17 Umkleidekabinen stehen für Shopper zur Verfügung. 890 Quadratmeter Fläche, davon 600 Quadratmeter für den Verkauf, misst die Filiale. Durch die Hängeelemente von der Decke wirkt der Store nicht überladen, sondern übersichtlich. Anders als bei Mango zuvor sind die Kassen direkt im Eingangsbereich. Zweite Stradivarius-Filiale in Deutschland: Store eröffnet in Dresden Pünktlich 10 Uhr wurde das Band vor dem Laden durchgeschnitten. © Max Patzig Center-Manager Jürgen Wolf freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und schaute sich die Eröffnung natürlich ebenfalls an. Denn Stradivarius gehört wie Bershka, Pull&Bear und Zara, die bereits im Center sind, zur Unternehmens-Gruppe Inditex. Am Freitag könnte dann die erste Belastungsprobe für die derzeit 28 Mitarbeiter im Laden erfolgen. Bei unseren tschechischen Nachbarn ist Feiertag, das Center rechnet mit mehr Besuchern als sonst. In Deutschland ist es bislang die zweite Filiale überhaupt. Das Unternehmen expandierte erst Anfang des Monats hierzulande, eröffnete im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo den ersten Store (etwas kleiner als in Dresden). Folgen sollen demnächst noch Hannover und Hamburg. Mittlerweile gibt es laut Unternehmensangaben gut 850 Filialen weltweit, bei denen mehr als 10.000 Beschäftigte arbeiten. Auch für die Filiale in der sächsischen Landeshauptstadt werden noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht.

Titelfoto: Max Patzig