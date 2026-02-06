6.271
Havarie in Cotta: Plötzlich war der Strom weg
Dresden - Plötzlich war der Strom weg! Am heutigen Donnerstag kam es zu einer Havarie an der Reisewitzer Straße in Dresden-Cotta.
Die ersten Gewerbetreibenden wollten gegen 4 Uhr morgens mit der Arbeit fürs Tagesgeschäft starten und "nichts ging".
Gegen 11 Uhr war der Strom wieder hergestellt.
Nora Weinhold (42) von der SachsenEnergie erklärt: "Es gab in der vergangenen Nacht eine Stromunterbrechung im Niederspannungsnetz, die wahrscheinlich durch einen Schaden an einem Kabel ausgelöst wurde."
Betroffen seien sechs Häuser gewesen.
Titelfoto: Norbert Neumann