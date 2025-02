Stromtrassen-Bau für Norden - auch im Süden: Dresdner müssen mit Sperrungen rechnen!

Dresden - Ab März 2025 will SachsenNetze an zwei neuen Stromtrassen in Dresden-Nord und Plauen bauen. Damit möchte man den steigenden Energiebedarf im Norden abdecken, auch aufgrund der dortigen Ansiedlung der Halbleiterindustrie. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen teils mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.