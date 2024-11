Studie beweist: Dresdens Radwege werden besser, Straßen dafür schlechter

Dresden - Dresden gilt als unsicheres Pflaster für Radfahrer . Kleiner Trost: Nach einer Studie hat sich der Zustand der Radwege in Dresden zuletzt "deutlich verbessert".

Glatte Sache: So picobello wie an der Junghansstraße können Radwege mittlerweile aussehen. © Petra Hornig

So heißt es jedenfalls in einer vom Straßen- und Tiefbauamt in Auftrag gegebenen Studie zum Dresdner Straßennetz, deren Ergebnisse jüngst dem Stadtrat vorgelegt wurden.

Zuvor ließ die Stadt 2021 und 2022 mit einem Messfahrzeug und hochauflösenden Kameras den Zustand von Straßen, Rad- und Gehwegen sowie Parkflächen erfassen. Ausgenommen waren Parameter wie Beschilderung, Beleuchtung, Ampeln.

Die Ergebnisse überraschen: Im Vergleich zu 2016 stieg der Anteil der Radwege, die als "gut, mit leichten Schäden" klassifiziert wurden, von 39,5 auf 63,9 Prozent. Ähnlich deutlich mauserten sich die Gehwege.

Zum Vergleich: Im selben Zeitraum sackte der Anteil der noch 2016 für "gut" befundenen Hauptstraßen von 52,1 auf 25,9 Prozent ab. Der Anteil der Nebenstraßen, die "kurzfristigem Erhaltungsbedarf" haben, stieg von 18,4 auf 24,1 Prozent.