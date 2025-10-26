Neuer Standort: Superblitzer lauert direkt am Waldrand
Dresden - Superblitzer gesichtet: Einer der Enforcement Trailer befindet sich nun an der Dresdner Heide. Die Radarfalle überwacht Tempo 50 auf der Fischhausstraße.
Fahrzeuge, die die Straße aus Richtung Radeberg nehmen und somit stadteinwärts unterwegs sind, müssen kurz nach dem Ortseingangsschild ordnungsgemäß herunterbremsen, sonst winkt ein teures Foto.
Der Standort befindet sich auf Höhe des Waldspielplatzes Albertpark, wo am Tag auch Kinder unterwegs sind, Autofahrer immer eine besondere Portion Vorsicht walten lassen sollten.
Zuletzt befand sich dieser Superblitzer an der Großenhainer Straße, wo bergab Tempo 30 gilt.
Das hochmoderne Gerät kennt kein Pardon, löste gemeinsam mit seinem Blitzer-Anhänger-Pendant in Einsatzwoche eins bereits mehr als 2400-mal aus.
Lange hielt es der Blitzer nicht auf der Fischhausstraße aus. Schon am Samstag wurde die Radarfalle an den Bahnhof Neustadt verlegt. Auf der Kreuzung Dr.-Friedrich-Wolf-Straße/Stetzscher Straße wurde Tempo 30 kontrolliert.
zuletzt aktualisiert: 26. Oktober 7.22 Uhr
Titelfoto: TAG24