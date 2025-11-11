Nur weibliche Kunden: Dresdner Tattoostudio sorgt für hitzige Diskussionen

Ein Frauen-Tattoostudio hat im September in Dresden eröffnet - doch nicht bei allen stößt das Konzept auf Begeisterung.

Von Isabel Klemt

Dresden - Auf der Leipziger Straße 110 in Dresden hat im September ein Tattoostudio eröffnet, das ausschließlich Frauen empfängt. Während die Kundinnen begeistert sind, fühlen sich viele Männer dadurch provoziert.

Hanna Metzner (20) sorgt mit ihrem außergewöhnlichen Konzept oft für Kontroversen. © Christian Juppe Hinter dem mutigen Konzept steckt die 20-jährige Hanna Metzner, die bereits vermutet hat, dass ihr Geschäftsmodell anecken könnte. "Natürlich habe ich mit Kritik gerechnet, weil es in Dresden so etwas sonst noch nie gab", erklärte die Tätowiererin im Gespräch gegenüber TAG24. Mit ihrem TZR’s Tattoostudio geht Hanna bewusst einen anderen Weg - und sorgt damit für Gesprächsstoff. Dresden Lokal Gänse-Preis hat sich verdoppelt: Vogelpest-Alarm auch bei Dresdner Gastwirten Während viele Kundinnen begeistert auf ihr Angebot reagieren, kommen die negativen Kommentare überwiegend von Männern. Aussagen wie "Mit diesem Konzept gehst du pleite" kann die junge Studioinhaberin jedoch nur belächeln. Denn "dafür lieben die Frauen es zu sehr, sich sicher und geborgen zu fühlen", so Hanna. Ihr voller Terminkalender bestätigt das - die Nachfrage ist enorm.

Besonders von Männern erhält Hanna Kritik für ihr Konzept. © Bildmontage: TAG24

Hanna steht hinter ihrem Konzept

Hanna freut sich über das positive Feedback ihrer Kundinnen. © Christian Juppe Die Studioinhaberin ist überzeugt von ihrem Konzept, Frauen einen "Safe Space" zu bieten. "Safe Spaces geben Frauen die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, ihre Körper positiv wahrzunehmen und sich selbstbewusst auszudrücken", erklärt Hanna. Die Idee entstand nicht aus dem Nichts: Vor der Eröffnung ihres Studios berichteten ihr viele Kundinnen von negativen Erfahrungen in anderen Tattoo-Studios - genau das wollte sie in ihrem eigenen Studio besser machen. Dresden Lokal Vision enthüllt: Das soll in fünf Jahren aus dem Dresdner Fernsehturm werden So hat die 20-Jährige einen Raum geschaffen, in dem sich Frauen sicher, respektiert und willkommen fühlen - unabhängig von Körperform, Herkunft oder Lebensgeschichte. Und das kommt gut an: "Sie finden es toll, dass sich endlich jemand getraut hat, so etwas zu machen und den Frauen einen geschützten Raum bieten zu können", sagt die junge Tattoo-Künstlerin und freut sich über das positive Feedback ihrer Kundinnen.

Ihr Tattoostudio ist kein Statement gegen Männer