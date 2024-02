Tausende Einbürgerungs-Verfahren in Dresden! Behörde braucht mehr Mitarbeiter

Dresden - Bereits jetzt sind im Rathaus Dresden über 3000 Verfahren zur Einbürgerung in Bearbeitung, kommen die elf Mitarbeiter der Staatsangehörigkeitsbehörde kaum hinterher. Künftig können Ausländer den deutschen Pass bereits nach fünf Jahren statt bisher acht beantragen - was zu noch mehr Arbeit in der Behörde führen wird. Die SPD will darum das Verfahren verbessern.