Tausende Euro für Terrorschutz beim Tag der offenen Tür

Dresden - Ausgerechnet am Tag der offenen Tür wurde das Stadtforum mit Terrorsperren gesichert . Klingt kurios, kostete Tausende Euro. Nun verteidigt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) die Maßnahme.

Zum "Offenen Rathaus" am 13. Juni waren rund ums Stadtforum Zufahrtssperren aufgestellt. © Eric Münch

An diesem Tag habe es eigentlich "keine konkrete Gefährdungslage oder besondere Hinweise auf mögliche Anschläge" gegeben, gab der OB auf CDU-Anfrage zu.

Eine Begehung und Prüfung des Stadtforums - gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt - habe trotzdem für die Aufstellung von Terrorsperren gesprochen.

Kosten dafür: rund 2400 Euro, hinzu kommen über 3800 Euro fürs Sicherheitspersonal.