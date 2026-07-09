Panne bei Probealarm in Dresden: Feuerwehr meldet Verspätung

Dresden - Um 15 Uhr sollte es losgehen, doch nicht alle 210 Sirenen wollten pünktlich mitmachen: In Dresden hat sich am Mittwochnachmittag beim angekündigten Probealarm eine Panne ereignet.

Der Probealarm am Mittwochnachmittag in Dresden verlief fehlerhaft. (Archivbild) © Steffen Füssel

So lösten "einzelne Sirenen" aufgrund eines technischen Problems erst verspätet oder gar nicht aus, wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Die konkrete Ursache sei noch unklar. "Wir prüfen die Auslöseprotokolle, um den Fehler zu finden", so Klahre weiter. Dies benötige etwas Zeit. "Die Auslösung in der Leitstelle erfolgte jedoch pünktlich", betonte er.

Dem Sprecher zufolge ist ein erneuter Testlauf nicht notwendig. "Der nächste Check findet beim nächsten regulären Probealarm statt."

In den sozialen Netzwerken meldete sich die Feuerwehr am Nachmittag selbst zu Wort, um über die Panne zu informieren. Zuvor hatte es "zahlreiche Rückmeldungen" gegeben, wie es im "Threads"-Post heißt.