Panne! Hunderte Dresdner ohne Telefon, TV & Internet

Dresden - Eigentlich gehören Fernsehen, Internet und Telefon zur Grundausstattung jeder Wohnung. Doch für 755 Vodafone-Kunden im Dresdner Stadtteil Leuben herrscht seit Freitag nach einem technischen Defekt Funkstille.

Franz Billich (28), Kfz-Meister und Inhaber des Autohofs Billich, ist von der Vodafone-Störung erheblich betroffen. © Holm Helis

Unmittelbar betroffen vom Defekt ist auch Kfz-Meister Franz Billich (28), der in der Dieselstraße seinen Autohof betreibt.

Weder Kunden noch Lieferanten können ihn derzeit erreichen. "Die Kommunikation ist das eine Problem, hier habe ich eine Notfallnummer eingerichtet", berichtet der Kfz-Meister.

Doch nicht nur die Erreichbarkeit leidet unter dem Ausfall. Auch der Werkstattbetrieb ist erheblich eingeschränkt.

Wichtige Fahrzeugdiagnosen können teilweise nur mithilfe von Schaltplänen durchgeführt werden, "die es ausschließlich online gibt".