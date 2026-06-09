Panne! Hunderte Dresdner ohne Telefon, TV & Internet

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Eigentlich Standard in jeder Wohnung: Internet, TV und Telefon. Doch in Dresden-Leuben sind 755 Vodafone-Kunden seit Freitag offline.

Von Jakob Anders

Dresden - Eigentlich gehören Fernsehen, Internet und Telefon zur Grundausstattung jeder Wohnung. Doch für 755 Vodafone-Kunden im Dresdner Stadtteil Leuben herrscht seit Freitag nach einem technischen Defekt Funkstille.

Franz Billich (28), Kfz-Meister und Inhaber des Autohofs Billich, ist von der Vodafone-Störung erheblich betroffen.
Franz Billich (28), Kfz-Meister und Inhaber des Autohofs Billich, ist von der Vodafone-Störung erheblich betroffen.  © Holm Helis

Unmittelbar betroffen vom Defekt ist auch Kfz-Meister Franz Billich (28), der in der Dieselstraße seinen Autohof betreibt.

Weder Kunden noch Lieferanten können ihn derzeit erreichen. "Die Kommunikation ist das eine Problem, hier habe ich eine Notfallnummer eingerichtet", berichtet der Kfz-Meister.

Doch nicht nur die Erreichbarkeit leidet unter dem Ausfall. Auch der Werkstattbetrieb ist erheblich eingeschränkt.

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Wichtige Fahrzeugdiagnosen können teilweise nur mithilfe von Schaltplänen durchgeführt werden, "die es ausschließlich online gibt".

Auch der Werkstattbetrieb ist stark eingeschränkt.
Auch der Werkstattbetrieb ist stark eingeschränkt.  © Holm Helis
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Ein Anbindungsfehler ist schuld

Ursache der Störung sei "ein Anbindungsfehler", erklärt ein Vodafone-Sprecher auf Nachfrage und bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung: "Die unterirdische Zufuhrstrecke, über die diese Kunden an das Vodafone-Festnetz angeschlossen sind, ist vorübergehend außer Betrieb. Zur Behebung der Störung muss ein defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden", so Volker Petendorf (61).

Seit Montagvormittag liefen "die finalen Bauarbeiten" zur Behebung des Defekts, sagt der Sprecher …

Titelfoto: Holm Helis

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