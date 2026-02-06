Runter vom Gas! Rathaus entschleunigt die Pfotenhauerstraße

Dresden - Plötzlich Tempo 30! Auf der Pfotenhauerstraße in der Dresdner Johannstadt heißt es jetzt: Runter vom Gas. Die Verwaltung ordnete die Geschwindigkeitsdrosselung in der vergangenen Woche an.

Auf der gesamten Pfotenhauerstraße in der Johannstadt gilt jetzt Tempo 30. © Eric Münch

Bislang galt Tempo 30 auf der wichtigen Verkehrsachse nur im östlichen Bereich am Uniklinikum und einem Pflegeheim sowie im westlichen Bereich um die Schulen. Nun stehen auch am Abschnitt zwischen Fetscherstraße und Arnoldstraße die Tempo-30-Schilder.

Wie im westlichen Teil gilt die Regelung von Montag bis Freitag von 6 bis 17 Uhr.

Zuvor waren hier 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.

"Manche Leute rasen hier wie verrückt, ich habe genug gefährliche Situationen gesehen", begrüßt Anwohnerin Alev Aslan (40), die auch beim örtlichen Döner- und Grillhaus "Aslan" arbeitet, die Maßnahme.