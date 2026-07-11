Sanierung notwendig: Holperpiste am Stadtrand von Dresden wird voll gesperrt

Kreischa - Ferienzeit ist Baustellenzeit. Deshalb macht der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge dem Geholper ein Ende und saniert über mehrere Wochen die marode Fahrbahn auf der Poststraße/K9021 in Kreischa, nur wenige Kilometer südlich von Dresden entfernt.

Der Asphalt auf der Poststraße bedarf einer Generalüberholung. © TAG24

Der Bereich zwischen der Lockwitztalbrücke an der Hummelmühle und dem Ortseingang Kautzsch, wird auf 750 Metern rundum erneuert und muss deshalb voll gesperrt werden.

Laut einer Mitteilung des Landratsamts Pirnas umfassen die Bauarbeiten "das profilgerechte Anfräsen der Bestandsdecke, Ausfräsen von Baumstümpfen und Wurzeln, dem Einbau von Vorprofil und Asphaltdeckschicht im Hocheinbau für die neue Fahrbahn, Bankettergänzungen und Regulierungen an Gräben und Zufahrten".

Da die Fahrbahn kaum zwei Fahrzeuge nebeneinander zulässt, werden zudem fünf Ausweichstellen für den Verkehr "mit partiell neuem Fahrbahnunterbau" geschaffen.

Wegen der geringen Straßenbreite muss während der Arbeiten eine Vollsperrung her.

Die Fahrbahn-Sanierung soll bis zum 14. August - dem letzten offiziellen Ferientag - abgeschlossen sein.