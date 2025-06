Unfall überlebt: Till Eulenspiegel balanciert wieder in der Neustadt

Dresden - Zehn Jahre lang kippte Till Eulenspiegel oberhalb der Königsbrücker Straße weder zur einen noch zur anderen Seite, balancierte als Galionsfigur an der Fassade der Neustädter Bibliothek. Im September 2024 wurde die von Carsten Bürger (53) entworfene Plastik bei Bauarbeiten beschädigt, musste zurück ins Atelier des Dresdner Bildhauers. Repariert und farblich aufgewertet kehrte der 1,20 Meter große Trickser am Mittwoch zurück an die Bibo.