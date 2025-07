Toiletten der TU Dresden verunstaltet: Juden-Hetze auf Spülkasten geschmiert

Inzwischen wurden die Nazi-Schmierereien bereits entfernt: "Die menschenverachtenden Schmierereien wurden dokumentiert, entfernt, es wurde Strafanzeige gestellt und der Vorgang dem Staatsschutz gemeldet. Wir werden infolge dieses Vorfalls die Kontrollen in diesem Gebäude verstärken", sagte Fejes.

Die verschandelten WCs befinden sich im Gerber-Bau an der Bergstraße, wie Matthias Fejes, Pressesprecher der TU Dresden, gegenüber TAG24 am Donnerstagvormittag erklärte. Das Gebäude ist unter anderem Sitz der Fakultät für Politikwissenschaften, aufgrund einer anstehenden Sanierung jedoch weitestgehend geräumt.

Bilder von den TU-Klos zeigen, wie Hakenkreuze, SS-Runen und rassistische Schriftzüge an die Wände und auf die Klodeckel geschmiert worden sind.

Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) fordert von der TU Dresden ein Konzept gegen Rechtsextremismus. (Archivbild) © Thomas Türpe

Dieser Vorfall zeige für die Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP-Fraktion), was an der TU Dresden derzeit falsch laufe: "An der TU Dresden werden seit Jahren Nachwuchskader rechtsextremer Organisationen wie der Jungen Alternative und Identitären Bewegung ausgebildet", sagte sie gegenüber TAG24.

Herpertz, die selbst als Studentin an der TU eingeschrieben ist und sich dort neben ihrer Tätigkeit als Lokalpolitikerin zusätzlich als studentische Hilfskraft engagiert, forderte ihre Uni deshalb zum Handeln auf: "Die Universität muss jetzt entschlossen handeln und endlich ein Konzept zum Kampf gegen Rechtsextremismus entwickeln, um die Sicherheit aller Studierenden zu gewährleisten."

Erste Handlungen kündigte die TU Dresden bereits an. In Anbetracht der Nazi-Parolen auf den Klos verwies TU-Sprecher Fejes auf die Ernennung einer Antisemitismusbeauftragten, die an der Exzellenzuniversität im kommenden Wintersemester ihre Arbeit aufnehmen und den Kampf gegen Diskriminierung verstärken soll.

Zudem plant die TU Dresden im Sommersemester 2026 die Einführung eines begleitenden Studiengangs mit dem Namen "Jüdischer Alltag in Deutschland".