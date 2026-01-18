Übervolle Mülleimer: Abfall-Ärger am Elberadweg

Dresden - Entlang des Elberadwegs in Pieschen klagen Spaziergänger und Anwohner über übervolle Mülleimer. Jetzt fordert der Stadtbezirksbeirat die Verwaltung auf, dagegen vorzugehen.

Blitzblank sah es am Sonntag am Elberadweg in Pieschen aus, aber im Winter sammelt sich natürlich auch weniger Müll an. © Steffen Füssel

Natürlich sollten Besucher der Elbwiesen ihren Müll nicht einfach liegen lassen. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass es genügend Mülleimer gibt.

"Die Abfallbehälter entlang des Elberadwegs sind häufig übervoll und der Müll verteilt sich rund um die Mülleimer auf der Wiese. Die Bänke laden dann leider nicht mehr zum Verweilen ein, da sie umgeben sind von Müll", begründen die Stadtbezirksbeiräte ihr Ansinnen.

"Um die Elbwiesen als Naherholungsgebiet nutzen zu können, soll die Müllsituation verbessert werden, entweder durch häufigere Leerungen oder größere, andere Behälter."