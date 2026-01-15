Gelder für Dresdner Gedenkstätte gestrichen: CDU-Stadtrat kontert harte Vorwürfe

Dresden - Im Stadtrat wurden dem Alten Leipziger Bahnhof die Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung als Gedenkstätte des jüdischen Lebens in Dresden gestrichen. Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) reagierte erzürnt, CDU-Stadtrat Mario Schmidt (50) hielt dagegen.

Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Der Alte Leipziger Bahnhof soll an die mehr als 500 Juden erinnern, die das NS-Regime von dort aus ab 1942 in die Konzentrationslager nach Auschwitz oder Riga deportierte.

In einer Sitzung des Kulturausschusses am Montag wurden der geplanten Gedenkstätte durch eine Mehrheit von CDU, AfD, Team Zastrow und FDP/FB-Fraktion nun jegliche Fördergelder für das Haushaltsjahr 2026 gestrichen.

Herpertz zufolge hätten sich vor allem CDU und FDP mit ihrem Abstimmungsverhalten zu "Gehilfen" einer von der AfD angestrebten "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" gemacht. Die Piraten-Politikerin appellierte deshalb an den "Anstand" der beiden Fraktionen und forderte: "Diese Entscheidung muss rückgängig gemacht werden."

CDU-Stadtrat Mario Schmidt wies diese Vorwürfe entschieden zurück. Gegenüber TAG24 erklärte er am Donnerstag, dass zunächst die Grundstücks-Frage geklärt werden müsse, ehe über weitere Fördermittel entschieden werden könne.

Schmidt betonte zudem, dass die Fördergelder für den Alten Leipziger Bahnhof keineswegs vom Tisch seien: "Die Tür ist trotzdem nicht zu."