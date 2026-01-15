 7.016

Gelder für Dresdner Gedenkstätte gestrichen: CDU-Stadtrat kontert harte Vorwürfe

Im Dresdner Stadtrat hat eine Mehrheit die Fördergelder für den Alten Leipziger Bahnhof als Gedenkort abgelehnt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Im Stadtrat wurden dem Alten Leipziger Bahnhof die Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung als Gedenkstätte des jüdischen Lebens in Dresden gestrichen. Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) reagierte erzürnt, CDU-Stadtrat Mario Schmidt (50) hielt dagegen.

Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto)
Der Stadtrat hat am Montag gegen Fördergelder für die geplante Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof gestimmt. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Der Alte Leipziger Bahnhof soll an die mehr als 500 Juden erinnern, die das NS-Regime von dort aus ab 1942 in die Konzentrationslager nach Auschwitz oder Riga deportierte.

In einer Sitzung des Kulturausschusses am Montag wurden der geplanten Gedenkstätte durch eine Mehrheit von CDU, AfD, Team Zastrow und FDP/FB-Fraktion nun jegliche Fördergelder für das Haushaltsjahr 2026 gestrichen.

Herpertz zufolge hätten sich vor allem CDU und FDP mit ihrem Abstimmungsverhalten zu "Gehilfen" einer von der AfD angestrebten "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" gemacht. Die Piraten-Politikerin appellierte deshalb an den "Anstand" der beiden Fraktionen und forderte: "Diese Entscheidung muss rückgängig gemacht werden."

Zu wenig Spenden fürs Römische Bad: Wie geht es jetzt weiter?
Dresden Politik Zu wenig Spenden fürs Römische Bad: Wie geht es jetzt weiter?

CDU-Stadtrat Mario Schmidt wies diese Vorwürfe entschieden zurück. Gegenüber TAG24 erklärte er am Donnerstag, dass zunächst die Grundstücks-Frage geklärt werden müsse, ehe über weitere Fördermittel entschieden werden könne.

Schmidt betonte zudem, dass die Fördergelder für den Alten Leipziger Bahnhof keineswegs vom Tisch seien: "Die Tür ist trotzdem nicht zu."

Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) kritisiert die CDU und FDP wegen deren Abstimmungsverhalten. (Archivfoto)
Stadträtin Anne Herpertz (27, PVP) kritisiert die CDU und FDP wegen deren Abstimmungsverhalten. (Archivfoto)  © Steffen Füssel

Geplante Gedenkstätte: CDU-Fraktion will erst Eigentumsfrage klären

Laut CDU-Stadtrat Mario Schmidt (50) ist es "wenig sinnvoll" über weitere Fördermittel zu entscheiden, solange die Stadt noch mit dem Eigentümer des Alten Leipziger Bahnhofs über das Grundstück verhandelt. (Archivbild)
Laut CDU-Stadtrat Mario Schmidt (50) ist es "wenig sinnvoll" über weitere Fördermittel zu entscheiden, solange die Stadt noch mit dem Eigentümer des Alten Leipziger Bahnhofs über das Grundstück verhandelt. (Archivbild)  © Norbert Neumann

Der CDU-Stadtrat verwies dabei auf eine Mitteilung seiner Fraktion, die bereits Mitte Dezember auf ähnliche Vorwürfe aus den Reihen des Förderkreises "Alter Leipziger Bahnhof e. V." reagiert hatte.

Damals hatte der Förderkreis der CDU eine Blockade der Fördergelder vorgeworfen. Schmidt erklärte daraufhin, dass es "wenig sinnvoll" sei, über die Weiterentwicklung der Gedenkstätte zu entscheiden, solange die Stadt keinen Zugriff auf das Grundstück habe.

"Seit Jahren befindet sich die Stadt in Verhandlungen mit dem derzeitigen Eigentümer. Diese Verhandlungen endlich abzuschließen, sollte das gemeinsame Ziel sein", so Schmidt.

SPD kämpft gegen Wiedereröffnung des Fernsehturms
Dresden Politik SPD kämpft gegen Wiedereröffnung des Fernsehturms

Für Herpertz eine fadenscheinige Ausrede: "Die rechten Fraktionen reden sich damit raus, dass das Grundstück noch nicht in städtischer Hand ist. Dabei geht es aktuell noch gar nicht um das Grundstück, sondern um die Arbeit am Konzept der Gedenkstätte."

Erstmeldung vom 14. Januar, 14.49 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 15. Januar, 14.30 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel, Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Politik: