Kaufland-Filiale macht wochenlang dicht

Dresden - Die Kaufland-Filiale im Dresdner Süden bleibt wochenlang geschlossen. Am in den 90er-Jahren eröffneten Standort Kohlenstraße stehen Modernisierungsarbeiten ins Haus, weshalb der Vollsortimenter ab Montag, 29. Juni, seine Türen schließt.

Die Kaufland-Filiale in der Kohlenstraße schließt für einige Wochen im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen. © Stefan Häßler

Für den Umbau ist die vorübergehende Schließung unumgänglich.

"Die anstehenden Modernisierungsmaßnahmen in der Filiale im laufenden Betrieb durchzuführen, hätte eine zu starke Beeinträchtigung für Kunden und Mitarbeiter bedeutet", teilte das Unternehmen auf Anfrage von TAG24 mit.

Geplant sei, dass voraussichtlich ab Mitte August das Kaufland wieder öffnen werde, wenn moderne Technik und eine neue Optik Einzug gehalten haben.

Geplant seien laut dem Unternehmen der Umbau von Obst- und Gemüseabteilung, Bedientheke und der Filialbäckerei.

Sämtliche Kühlmöbel sollen außerdem gegen energieeffiziente Anlagen getauscht werden.