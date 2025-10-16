Umleitungen auf der Kesselsdorfer an diesem Wochenende

Dresden - Auf der Kesselsdorfer Straße werden am Wochenende die Straßenbahnlinien 6, 7 und 12 wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche umgeleitet. Auch Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Am Wochenende kommt es zu Umleitungen in Löbtau. © Steffen Füssel

Ab Samstag, 12 Uhr, verkehren die Linien 6 und 7 zwischen der Haltestelle "Bünaustraße" und dem Endpunkt in Wölfnitz, bzw. dem "Amalie-Dietrich-Platz", über Rudolf-Renner-Straße, Conertplatz und Hebbelplatz.

Wie die DVB mitteilten, wird für die Linie 12 am Endpunkt Wölfnitz eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, an der nur zugestiegen werden kann.





