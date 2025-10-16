Superblitzer überwacht Tempo 50 an Dresdner Hauptverkehrsader

Dresden - Viele von Euch fahren hier lang. Der Dresdner Superblitzer hat einen neuen Standort. Die Radarfalle befindet sich nun auf der Dohnaer Straße.

Die Radarfalle schießt ein teures Foto, wenn Autofahrer Tempo 50 überschreiten. © TAG24

Dort wurde der Blitzeranhänger nach der Bushaltestelle Tornaer Straße stadteinwärts platziert. Der schnellste Weg vom Dresdner Südosten in Richtung Stadtzentrum führt über die viel befahrene Verkehrsader.

Gegenüber von der Sportanlage vom SV Eintracht Strehlen überwacht nun der Enforcement Trailer, dass Autofahrer mit maximal Tempo 50 unterwegs sind.

Rund zwei Wochen lang befand sich der Blitzer am Terrassenufer, sorgte dafür, dass dort die Regelgeschwindigkeit 30 km/h eingehalten wird.

Dresden besitzt zwei dieser hochmodernen Blitzermodelle. Bereits in ihrer ersten Einsatzwoche hielten die beiden Radargeräte mehr als 2450 Tempoverstöße im Bild fest.