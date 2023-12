Uniklinikum im Weihnachtsmodus: Wie hier der Heiligabend läuft

Dresden - Weih­nachts­zeit - schöns­te Zeit! An die­sem Wo­chen­en­de fei­ern wir das Fest der Lie­be und Güte. Doch nicht alle kön­nen un­be­schwert zu Hau­se mit der Fa­mi­lie un­term Weih­nachts­baum mit­fei­ern. Vie­le müs­sen das Christ­kind am Kran­ken­bett emp­fan­gen oder an den Fei­er­ta­gen ar­bei­ten. Wir ha­ben uns auf ei­ner Kin­der­sta­ti­on um­ge­se­hen, wo ein Pfle­ger all­jähr­lich zum Weih­nachts­mann wird. Ein Seel­sor­ger gibt au­ßer­dem Tipps, da­mit an der Fest­ta­fel kein Streit aus­bricht.