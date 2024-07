Verkehrsminister bei den Flugzeugwerken: Was wird aus dem Dresdner Airport, Herr Wissing?

Dresden - Am heutigen Dienstag schaute Verkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) in Dresden -Klotzsche bei den Elbe Flugzeugwerken (EFW) vorbei. Von Chef Jordi Boto (54) und seinem Team ließ er sich das Unternehmen zeigen. Dabei äußerte der Minister sich auch über die Zukunft des Dresdner Airports.

EFW-Chef Jordi Boto (54, l.) empfing Verkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) in Dresden. Der lustig anmutende Hut diente dabei zum Schutz innerhalb der Werkhallen. © EFW/Jürgen Lösel

Ob der Bund ein besonderes Interesse habe, dass der gern mal kriselnde Flughafen auf Dauer erhalten bleibe? Dieser Frage wich Wissing zunächst aus. Das sei dann doch eher in Zuständigkeit des Landes als der Bundesregierung.

Allerdings ergänzte er auf die Anmerkung, dass sowohl die EFW als auch das an den Airport angrenzende Silicon Saxony durchaus im Interesse des Bundes sein sollten.

"Gute Anbindungen an internationalen Luftverkehr sind ein gravierender Standortvorteil. Ohne eine enge Taktung ist es schwierig, just in time hochtechnologische Dinge zu liefern."

Gerade bei dem zu erwartenden deutlichen Wachstum im Luftverkehr wird ein Flughafen immer wichtiger, um im Wettbewerb weiter mithalten zu können. Keine Sorgen um die Zukunft von "Dresden International" macht sich derweil EFW-Boss Boto.

Er setze sich nicht mit dem Szenario auseinander, das werde einfach nicht passieren: "Ein Flughafen gehört zur Infrastruktur wie eine Straßenbahn oder die Stromversorgung."