Verwirrung in Dresden: Warum fehlen hier die Behinderten-Parkplätze?

"Ein offensichtlicher Missstand", sagt FDP/FB-Stadtrat Jens-Uwe Zastrow (49). "Das wäre heute gar nicht mehr zulässig und muss schleunigst abgestellt werden. Auch an anderen Stellen wird es Menschen mit Behinderung in Dresden unnötig schwer gemacht, geeignete Parkplätze zu finden."

So seien entsprechende Plätze etwa am Heinz-Steyer-Stadion zwar vorhanden, aber nicht im Themenstadtplan zu finden. Zastrows Fraktion will das ändern lassen und nun einen entsprechenden Antrag in den Stadtrat einbringen.