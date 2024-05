Hier wurde die Legende von Winnetou erschaffen: Karl Mays Villa steht zum Verkauf!

Dresden - Hinter blühenden Sträuchern und einer Mauer aus Naturstein versteckt sich das Haus, im Hintergrund ragen die Weinhänge auf. Die "Villa Agnes" in Radebeul ist nicht irgendein Gebäude: Sachsens berühmtester Schriftsteller, Karl May (1842-1912), erschuf hier die weiten Welten der Prärie um seine Helden Winnetou und Old Shatterhand. Nun steht das altehrwürdige Anwesen (Baujahr 1880) zum Verkauf.