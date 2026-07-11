Vollsperrung! Holperpiste am Stadtrand von Dresden bekommt Schönheitskur

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Die Poststraße/K9021 zwischen Lockwitztalbrücke an der Hummelmühle und dem Ortseingang Kautzsch, südlich von Dresden, wird voll gesperrt.

Von Martin Gaitzsch

Kreischa - Ferienzeit ist Baustellenzeit. Deshalb macht der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge dem Geholper ein Ende und saniert über mehrere Wochen die marode Fahrbahn auf der Poststraße/K9021 in Kreischa, nur wenige Kilometer südlich von Dresden entfernt.

Der Asphalt auf der Poststraße bedarf einer Generalüberholung.
Der Asphalt auf der Poststraße bedarf einer Generalüberholung.  © TAG24

Der Bereich zwischen der Lockwitztalbrücke an der Hummelmühle und dem Ortseingang Kautzsch, wird auf 750 Metern rundum erneuert und muss deshalb voll gesperrt werden.

Laut einer Mitteilung des Landratsamts Pirnas umfassen die Bauarbeiten "das profilgerechte Anfräsen der Bestandsdecke, Ausfräsen von Baumstümpfen und Wurzeln, dem Einbau von Vorprofil und Asphaltdeckschicht im Hocheinbau für die neue Fahrbahn, Bankettergänzungen und Regulierungen an Gräben und Zufahrten".

Da die Fahrbahn kaum zwei Fahrzeuge nebeneinander zulässt, werden zudem fünf Ausweichstellen für den Verkehr "mit partiell neuem Fahrbahnunterbau" geschaffen.

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Wegen der geringen Straßenbreite muss während der Arbeiten eine Vollsperrung her.

Die Fahrbahn-Sanierung soll bis zum 14. August - dem letzten offiziellen Ferientag - abgeschlossen sein.

Geholper mit Ansage: Wer die Lockwitztalbrücke an der Hummelmühle überquert, musste danach auf marodem Straßenbelag weiterfahren.
Geholper mit Ansage: Wer die Lockwitztalbrücke an der Hummelmühle überquert, musste danach auf marodem Straßenbelag weiterfahren.  © TAG24
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Aufgrund der geringen Straßenbreite müssen auf der K9021 Ausweichstellen für den Begegnungsverkehr geschaffen werden.
Aufgrund der geringen Straßenbreite müssen auf der K9021 Ausweichstellen für den Begegnungsverkehr geschaffen werden.  © TAG24

Umleitung über Kreischa und die Staatsstraßen S183 und S36

Eine Umleitung über Kreischa und die Staatsstraßen S183 und S36 wurde eingerichtet. Wegen der Ferienzeit ist der Regionalverkehr Sächsische Schweiz/Osterzgebirge von der Vollsperrung nicht betroffen.

Als Baukosten sind etwa 290.000 Euro geplant, die sich aus der Instandsetzungspauschale des Freistaats Sachsen sowie Eigenmitteln des Landkreises zusammensetzen.

Titelfoto: TAG24

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