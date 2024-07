Von Belgien über Marokko nach Dresden: Die wilde Reise einer zweifachen Mutter!

Dresden - Schluss machen, einfach wegfahren, alles hinter sich lassen! Was viele Menschen immer wieder umtreibt, hat Jyoti Vennix in die Tat umgesetzt: Die 56-jährige Ehefrau und zweifache Mutter ist heute vor 725 Tagen zu Fuß aus Belgien losgegangen. Das Wochenende machte sie Pause in Dresden.

Jyoti Vennix (56) startete vor 725 Tagen ihre Wanderung durch Europa und legte in Dresden einen Zwischenstopp ein. © Steffen Füssel

Am 7.7.22 um 11.11 Uhr startete die belgische Künstlerin ihre Reise aus Brüssel durch Europa. Bis Marokko ist sie gelaufen, über Sizilien und Österreich nach Deutschland gekommen.

Zehn Länder hat Jyoti Vennix so zu Fuß bereist: "Ich hatte nur in den ersten drei Wochen Blasen an den Füßen, jetzt nicht mehr", berichtet die Belgierin strahlend am Elbufer. Dresden war ein geplantes Pflichtziel auf ihrer Reise.

Nachdem Jyoti Vennix vor ein paar Jahren den Krebs besiegt hatte, kam Corona und damit die wirtschaftliche Katastrophe: "Ich habe als Clown gearbeitet und hatte dann nichts mehr. Keine Aufträge, kein Geld", beschreibt Vennix die fatale Lage für Künstler während der Pandemie. Die Idee zu gehen war geboren.

Nach reiflicher Überlegung knüpfte Vennix Kontakte zu Galerien, um von unterwegs ihre Kunst zu verkaufen und so die Reise zu finanzieren.