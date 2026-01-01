Wegen Brückenbau: Straße bis Februar 2027 voll gesperrt

Dresden - Ab 5. Januar wird die Brücke an der Fabricestraße (Albertstadt) komplett neu gebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2027. In dieser Zeit ist die Fabricestraße an der Brücke größtenteils voll gesperrt.

Die Brücke Fabricestraße wird bis Ende Februar 2027 neu gebaut. © Stefan Häßler

Der Autoverkehr wird über die Magazinstraße umgeleitet, die Strecken sind ausgeschildert. Für Fußgänger wird eine provisorische Brücke über die Bahngleise gebaut.

Auch Feuerwehr und Rettungsdienst müssen Umwege fahren, Anwohner müssen mit mehr Blaulicht und Martinshorn rechnen, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die alte Brücke wird komplett abgerissen und neu aufgebaut, inklusive breiterer Fahrbahn und neuer Gehwege.