Wegen Brückenbau: Straße bis Februar 2027 voll gesperrt
Dresden - Ab 5. Januar wird die Brücke an der Fabricestraße (Albertstadt) komplett neu gebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Februar 2027. In dieser Zeit ist die Fabricestraße an der Brücke größtenteils voll gesperrt.
Der Autoverkehr wird über die Magazinstraße umgeleitet, die Strecken sind ausgeschildert. Für Fußgänger wird eine provisorische Brücke über die Bahngleise gebaut.
Auch Feuerwehr und Rettungsdienst müssen Umwege fahren, Anwohner müssen mit mehr Blaulicht und Martinshorn rechnen, teilte die Stadtverwaltung mit.
Die alte Brücke wird komplett abgerissen und neu aufgebaut, inklusive breiterer Fahrbahn und neuer Gehwege.
Auch die Kreuzungen in der Umgebung sowie Leitungen und Beleuchtung werden erneuert. Die Baukosten liegen bei rund 3,4 Millionen Euro, bezahlt von Stadt, Land und Deutscher Bahn.
Titelfoto: Stefan Häßler