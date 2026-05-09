Von der Konsole auf die Strecke: Mario-Kart-Erlebnis kommt nach Bannewitz

Bannewitz (Sachsen) - Ein Traum für Gaming-Fans wird in Bannewitz bald Realität: In der Gemeinde entsteht derzeit eine neue Freizeitattraktion namens BattleKart , die das Gefühl des Videospielklassikers "Mario Kart" aufgreift und erlebbar macht. TAG24 hat nachgehakt.

Thomas Brunner (42) ist gebürtiger Dresdner sowie Geschäftsführer und Standortleiter von BattleKart Bannewitz. © BattleKart/Thomas Brunner

Wie Geschäftsleiter Thomas Brunner (42) im Gespräch mit TAG24 erzählt, entstand die Idee nach einem Besuch im schleswig-holsteinischen Bispingen im Frühjahr 2024. "Ich bin dort mit Freunden selbst BattleKart gefahren und wir waren alle total begeistert", erzählt Brunner. Da sei ihm klar gewesen: "So ein Erlebnis brauchen wir auch im Großraum Dresden".

Gleichzeitig habe er sich damals beruflich neu orientieren wollen. "Nach über 20 Jahren bei Coca-Cola wollte ich weniger reisen und in meiner Heimat etwas Eigenes aufbauen", so der 42-Jährige, der sich freut, seine Erfahrung nun im eigenen Unternehmen einzubringen.

Die Suche nach einem passenden Standort habe ihn schließlich nach Bannewitz, Pilotwerk 12, geführt. Die Lage in Bannewitz findet Brunner ideal. "Über die A17 erreichen wir Gäste aus Richtung Prag oder Chemnitz, und in die Dresdner Innenstadt sind es gerade mal sieben Minuten. Gleichzeitig decken wir über die B170 das gesamte Einzugsgebiet bis ins Erzgebirge ab. Also super erreichbar für den Großraum Dresden", erklärt er.

Ein toller Nebeneffekt sei die Nachbarschaft zu Timberjacks. "Das ergänzt sich perfekt - die Leute kommen erst zu uns für Action auf der Bahn und lassen den Abend danach entspannt nebenan ausklingen", so Brunner. Besonders positiv hebt er zudem den Rückhalt vor Ort hervor: "Der Bürgermeister von Bannewitz hat uns von Anfang an vollste Unterstützung signalisiert."

Auf TAG24-Anfrage verrät der Rathauschef Heiko Wersig (43), dass er selbst BattleKart in Bispingen besucht habe und davon begeistert gewesen sei. "Deshalb freue ich mich, dass wir das hier in Bannewitz etablieren können." Auch das Wirtschaftstreffen wolle er im September in der Halle abhalten.