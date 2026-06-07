Von der Schotterpiste zur Oase: Neuer Spielplatz in Gruna

Dresden - Am Frauensteiner Platz kommen nun auch die jüngsten Grunaer auf ihre Kosten. Nachdem in den vergangenen Jahren Spielplätze in der Umgebung Mangelware waren, wurde nach drei Jahren am Freitag feierlich ein neues Kletter-Paradies eröffnet.

Die Freude der ersten Besucher war besonders groß. Eine besonders lange Schlange entstand dabei vor der langersehnten Röhrenrutsche. © Eric Münch

Vom verfallenen Schotterplatz zur Spiel-Oase: Direkt am Eingang des Kleingarten-Vereins "Alte Elbe" können die Kleinsten nun rutschen, klettern und schaukeln.

Für junge Familien im Osten der Stadt wird damit ein langersehnter Traum wahr, betont Papa Felix Kühne (39): "Wir haben jahrelang darauf gewartet, dass hier mal wieder ein Spielplatz in die Nähe kommt. Wir haben hier auch eine Parzelle und für uns wertet das die Sparte definitiv auf."

Denn die zwei nächstgelegenen Freizeit-Areale sind jeweils einen Kilometer entfernt: "2015 wurde im Rahmen eines Spielplatz-Entwicklungskonzepts festgestellt, dass ein massives Defizit herrscht", erklärt Stadtentwicklerin Annika Schwippl (33).