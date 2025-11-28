Von Lüftungsrohr zur Lampe: Fünf Studenten aus Dresden begeistern das Netz

Dresden - Fünf Studenten haben im Rahmen der Gründerwoche von der Technischen Universität Dresden ein Produkt auf die Beine gestellt, das in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit sorgt.

Gabriel Hibsch (21, o.l.), Fabian Oertel (21, o.M.), Julius Knüpfer (19, o.r.), Felix Gommlich (20, u.l.) und Jörn Lind (19) haben eine Lampe aus einem Lüftungsrohr entwickelt. © privat

Wie Julius Knüpfer (19) auf TAG24-Anfrage mitteilt, hat er gemeinsam mit seinen Kommilitonen Felix Gommlich (20), Fabian Oertel (21), Gabriel Hibsch (21) und Jörn Lind (19) die Aufgabe bekommen, innerhalb von sieben Tagen ein marktfähiges Produkt aus einem einfachen Lüftungsrohr zu entwickeln.

Bereits am ersten Tag experimentierten die Wirtschaftswissenschafts-Studenten mit ihren Handytaschenlampen und stellten fest, dass das beleuchtete Rohr überraschend modern wirkt. Daraufhin kamen sie auf die Idee, eine Lampe daraus zu kreieren.

"Unser Ziel war es, eine Lampe zu entwickeln, die hell genug zum Lesen oder Arbeiten ist, aber gleichzeitig ein schönes, modernes Design hat", so die Dresdner gegenüber TAG24.

Nach nur sechs Stunden stand bereits der Prototyp - gebaut aus dem Rohr, einer batteriebetriebenen Lichterkette, Korkuntersetzern und einer umfunktionierten Schüssel als Lampenschirm.

"Wir waren sofort von der Lampe überzeugt und konnten uns gut vorstellen, sie selbst zu nutzen", erzählen die Studenten begeistert.