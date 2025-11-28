Raser aufgepasst: Superblitzer überwacht ab sofort diese 30er-Zone
Dresden - Raser aufgepasst: Der Superblitzer ist umgezogen und steht jetzt an einem neuen Standort in Dresden.
Nachdem das mobile Blitzgerät zuletzt auf der Pillnitzer Landstraße und der Platanenstraße im Einsatz war, steht nun einer der Enforcement-Trailer auf der Lipsiusstraße und erwischt Fahrer, die in Richtung Großer Garten unterwegs sind.
Dort befindet man sich in einer 30er-Zone.
Wer die erlaubte Geschwindigkeit überschreitet, muss mit einem Bußgeld rechnen - denn das Gerät macht keine Ausnahmen.
Seit seiner Einführung hat es bereits zahlreiche Temposünder erwischt und für zusätzliche Einnahmen in der Stadtkasse gesorgt.
Mit dem Umzug auf die Lipsiusstraße möchte die Stadt erneut ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr setzen.
Verkehrsteilnehmer sollten daher besonders aufmerksam fahren und ihr Tempo genau im Blick behalten.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf