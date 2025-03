Von mit und über Frauen: Besonderer Monat im Societaetstheater

Dresden - Huch, ein Artikel zu einem Frauen-Theater-Festival in Rosa? Wird so nicht ein Klischee bedient? Nein: Beim zweiten "frau*macht theater"-Festival im Societaetstheater geht es natürlich auch um die Lust, eine Frau zu sein.

Unter dem Motto von Rosa Luxemburg: "Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat" sollen diese Fragen deutlich werden, in vielen Formaten. Dabei gehe es auch ums Älterwerden, so Gaube ("Ich gehe ja selbst auf die 60 zu").

Aber eben auch um schwierige Positionen von Frauen in unserer Gegenwart. Ein Monat voller Lesungen, Ausstellungen, Tanz-, Theater- und Performance-Projekten. Am gestrigen Samstag ging es los!

Grafiken von Kat Menschik, die seit 2014 die Titelseiten des Kulturmagazins "Das Magazin" gestaltet, sind in der Ausstellung "Das Magazin #3 - Cover-Frauen" zu sehen. © Kat Menschik

Erfurth sagt: "Ich verkörpere viele Frauen tänzerisch, schlüpfe in Figuren im Alter von 21 bis 87 und frage: Was ist Jugend, was ist Neugier?"

"frau*macht theater" kommt in diesem Jahr mit Sternchen daher. Laut Kathleen Gaube hätten sich viele Beteiligte darüber einen offeneren Zugang zum Thema Frau gewünscht. Es wären 2024 auch junge Männer besonders interessiert gewesen: "Was gibt es Schöneres?"

Die Bilanz des ersten Festivals ist dennoch gemischt; Lesungen und Vorträge waren ausverkauft, die Theaterabende hätten besser laufen können, so Kathleen Gaube. Aber: "Es muss ja Luft nach oben sein!"

Das Festival ist gefördert von der Kulturstiftung des Freistaats Sachsen, muss aber mit einer Kürzung um 50 Prozent auf 12.000 Euro auskommen. Gleichwohl ist das Programm gut gefüllt.

So gibt es etwa die Hörinstallation "Kontaktanzeigen", die Erfahrungen von Frauen und Lesben der DDR mit queeren Menschen von heute kurzschließt. Eine Lesung von Anne Sauer und Ulla Heinrich erforscht das Phänomen Taylor Swift (35), die Berliner Rapperin Wannanelly spielte zur Festivaleröffnung.

Die Uraufführung "I'm your Stalker" (8. März) beleuchtet das Phänomen männlicher Verfolgung. Und wie Hammer (männlich?) oder Staubwedel (weiblich?) ausbalanciert werden können, erprobt der Workshop "Gaze on Balance" (28.3./29.3.) vom Club Girko - im Endergebnis zu erleben in der "Langen Socie-Nacht" am 29. März.

Das komplette Programm unter: www.societaetstheater.de