Vonovia macht Geld locker: Schönheitskur für die Platten am Goldenen Reiter

Dresden - Ein Schandfleck verschwindet: Vonovia lässt die unsanierten WBS-70-Platten östlich des Goldenen Reiters in Dresden modernisieren. Aktuell erinnert der in Teilen denkmalgeschützte Block noch an den Sozialismus - im Herbst 2026 sollen es dann 70 schicke Sozialwohnungen in bester Lage sein.