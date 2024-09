Vorwürfe nach Tod von Radfahrer in Dresden, doch so schwer haben es Lasterfahrer

Dresden - Der Tod des Architekten Holm Pinkert (†68) schob zuletzt die große Debatte an, wie sicher Dresden für Radfahrer ist. Danilo Röhr (44) beobachtet die Situation seit 20 Jahren - aus der Fahrerkabine seines 32 Tonnen schweren Brummis. TAG24 gewährte er einen Tag lang Einblicke in seine Arbeit.

Schon seit zwei Jahrzehnten sitzt Danilo Röhr (44) am Steuer seines Lasters, hat dabei manch gefährliche Situation bewältigt. © Eric Münch

Vormittag, halb zehn in Deutschland. Doch statt in ein Knoppers zu beißen, sitzt Danilo auf einen Radlader auf. Seit drei Stunden verlädt und verschifft er Baugeräte im Stadtgebiet und dahinter.

Dunkle Regenwolken ziehen über der Washingtonstraße auf, als er Radlader und Bagger auf die vier Achsen seines Lkws bugsiert.



Es ist Millimeterarbeit, um das 10-Meter-Gefährt vom vollgestellten Hof zu schieben. Dabei helfen vier Spiegel auf der rechten, zwei auf seiner Fahrerseite. Die Rückfahrkamera flimmert im Bordcomputer.

"Es ist immer die Frage: Wo kommt der Busch?", sagt Danilo, während er sich dem in Rad- und Fußweg geteilten Bordstein nähert. In diesem Moment schießt ein grauhaariger Mann im weißen Hemd, kurz nach ihm ein radsportlich gekleideter Herr am Kühlergrill von Danilos Laster vorbei. Keiner bremst.