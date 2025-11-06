Containerdörfer verschwinden: Was Dresden auf den Asyl-Standorten plant

Dresden - Bereits im Juni kündigte die Stadtverwaltung an, sechs Containerdörfer zur Unterbringung von Asylbewerbern abzubauen. Die Pläne zur Nachnutzung der Flächen stoßen unter Anwohnern auf Kritik.

Bald verschwunden: die Container an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz. © Norbert Neumann

Vor mehr als zwei Jahren wurden in Dresden sieben Containerdörfer für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet - Grund war der starke Zuzug.

Allein im Krisenjahr 2023 wurden der Landeshauptstadt 2125 Flüchtlinge zugeteilt. Im Folgejahr sank diese Zahl auf rund 1000 Personen. Aufbau und Betrieb der Containerdörfer verursachten in dieser Zeit Kosten in Höhe von 23 Millionen Euro.

Teilweise waren die mobilen Unterkünfte jedoch nur zu 60 Prozent belegt. Nun erklärte das Rathaus, was mit den seit Oktober leer gezogenen Flächen geschehen soll.

Die Fläche am Sachsenplatz ist für künftige Wohnungsbauprojekte vorgesehen; eine Konzeptausschreibung befindet sich in Vorbereitung. Ähnliche Pläne gibt es für die Geystraße in Strehlen und die Windmühlenstraße in Niedersedlitz.

Die Areale an der Industriestraße in Trachau und an der Löwenhainer Straße in Seidnitz sollen über die kommunale STESAD wieder in Grünflächen "zurückversetzt" werden - ebenso das Gelände am Altgorbitzer Ring.