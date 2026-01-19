Was tun gegen Verfall: Grüne sorgen sich um Dresdens Baudenkmäler

Dresden - Sorge um Dresdens Baudenkmäler. Sachsens Grüne befürchten einen zunehmenden Verfall historischer Bauten, fordern die Stärkung des Denkmalschutzes im Freistaat. Auch in Dresden gingen bereits stumme Zeitzeugen unwiederbringlich verloren.

Bereits verschwunden: Die geschützte "Villa Romana" an der Tolkewitzer Straße in Blasewitz (um 1902 errichtet) wurde 2014 ungenehmigt abgerissen. © Bruno Satelmajer

Im Stadtgebiet gibt es mehr als 9200 Baudenkmäler, wie eine Antwort der Staatsregierung auf eine Grünen-Anfrage zeigt.

"Baudenkmäler sind lebendige Zeugen der Geschichte, die uns mit ihrer Architektur und Geschichte die kulturellen Werte und Erlebnisse vergangener Zeiten näherbringen", sagt der Landtagsabgeordnete Thomas Löser (53, Grüne).

Doch sind im Freistaat in den letzten Jahren 355 Denkmäler (von insgesamt über 101 000 erfassten) abgerissen worden, teils ohne behördliche Genehmigung.

In Dresden sorgte der Abriss der "Villa Romana" an der Tolkewitzer Straße in Blasewitz (um 1902 errichtet) für Empörung. Der Eigentümer hatte das seltene Zeugnis der Baukunst (zwischen Neobarock, Art Déco und Neuer Sachlichkeit) 2014 ungenehmigt abreißen lassen, nachdem es in dem leer stehenden Gebäude mehrmals gebrannt hatte.

Es folgte ein jahrelanger Rechtsstreit. 2023 verdonnerte das Verwaltungsgericht den Eigentümer zum Wiederaufbau, der bislang nicht erfolgte. Immer wieder kommt es auch zu Bränden, meist verursacht durch Obdachlose oder abenteuerlustige Teenager. So geschehen etwa in der ehemaligen Malzfabrik Niedersedlitz, wo es zuletzt im Mai 2024 brannte.