Wasser raus! Der Chef zieht im Arnhold-Bad den Stöpsel
Dresden - Alles neu im Georg-Arnhold-Bad am Großen Garten: Wegen Großputz bleibt das Familienbad gut zwei Wochen dicht (Sauna aber geöffnet!). Damit Becken, Kacheln und Co. richtig geschrubbt und erneuert werden können, zog Badleiter Frank Weitschat (60) den "Stöpsel".
Nach anderthalb Tagen waren die beiden Hauptbecken in der Halle leer gelaufen. Etwa 900 Kubikmeter Wasser (entspricht fast 6000 Badewannen) flossen ab. Ein Teil landete dabei nicht in der Kanalisation, sondern wurde gleich zum Spülen der Filter verwendet.
Wegen der großflächigen Glasfassaden schwitzen die Fachkräfte auch im Winter bei über 30 Grad im Inneren. "Wie im Gewächshaus", schmunzelt Weitschat, der 1990 als Rettungsschwimmer anfing, seit 2006 das "Arni" leitet. Einmal im Jahr hat er mit seinem Team Zeit, "alles auf den Kopf zu stellen".
Damit später alles dicht bleibt, tauschen Martin Geißler (23) und Frank Hommel (55) am Beckenrand Silikonfugen aus. Kommende Woche rückt der Putztrupp an, der Böden, Kacheln, Leuchten schrubbt, auch Schlitzrinnen poliert.
"Die machen wir händisch, dafür gibt's keine Maschinen", so Weitschat.
Bis Heiligabend muss alles blitzblank sein
Auf einer Hubbühne wechselt ein Mitarbeiter die Stellmotoren des Dachfensters. Das wird im Ernstfall fürs Ableiten des Rauchs benötigt, ist wie so vieles im Bad TÜV-relevant.
Die Technikanlage in den Katakomben mit unzähligen Messzählern, Leitungen und Tanks ist nicht nur für Laien beeindruckend. "Wir bekommen regelmäßig Schulungen", sagt Routinier Weitschat. Er zeigt einen in die Jahre gekommenen Warmwasser-Speicher, dessen Rohr leckt, gewechselt werden muss. Vier bis fünf Firmen sind an der alljährlichen Revision beteiligt.
Bis Heiligabend muss alles blitzblank sein, Pumpen, Lichtpaneele, Lüftung, Chloranlage wieder funktionieren.
Dann kann Weitschat das tun, was er am liebsten macht: "Das Wasser wieder einlassen!" Der badeigene Brunnen pumpt dann tagelang Grundwasser ein, damit das "Arni" ab 26. Dezember wie gewohnt öffnen kann.
